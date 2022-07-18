NYT: 300 иранских БПЛА восполнят для ВС из РФ критический пробел на Украине

Пресса в США продолжает обсуждать тему поставки разведывательных и ударных БПЛА Ирана в России для применения в боевых действиях в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сообщает New York Times, передает "Военное обозрение".
Пресса в США продолжает обсуждать тему поставки разведывательных и ударных БПЛА Ирана в России для применения в боевых действиях в ходе проведения специальной военной операции на Украине, сообщает New York Times, передает "Военное обозрение".
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