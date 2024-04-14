Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Судьба Ближнего Востока висит на волоске. Израиль обдумывает страшную месть Ирану

Судьба Ближнего Востока висит на волоске. Израиль обдумывает страшную месть Ирану

Байден призвал к сдержанности, а Тегеран считает, что вопрос «решен» Перспектива крупной региональной войны на Ближнем Востоке повисла на волоске в воскресенье утром, когда военный кабинет Биньямина Нетаньяху должен собраться на заседание, чтобы принять решение об ответе Израиля на беспилотную и ракетную атаку Ирана.

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