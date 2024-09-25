Суд заявил о наказании для напавших на офис Wildberries вплоть до пожизненного

Участникам нападения на офис Wildberries грозит срок заключения до пожизненного Участникам нападения на офис Wildberries в Москве грозит срок заключения вплоть до пожизненного, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
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