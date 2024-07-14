Эстонский скандал с полицией безопасности вызывает интернациональное волнение Ирэн ОрлонскаяВ Эстонии недавно разгорелся громкий скандал, связанный с деятельностью Полиции безопасности (КаПо), которая обычно считается почти всесильной.