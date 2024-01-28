Серебрян: «Формат переговоров "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта не отменяется»

Формат политических переговоров "5+2" по урегулированию приднестровского конфликта, приостановленный с 2019 года, официально не отменен, заявил в интервью Radio Moldova вице-премьер по политике реинтеграции Олег Серебрян.
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