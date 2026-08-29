Рухин о переходе в Болгарию: «Главной мотивацией было желание выступать на международной арене»

Фигурист Егор Рухин объяснил, почему перешел в сборную Болгарии . – Егор, как пришел к мысли о переходе? – Идея у меня появилась где-то после этапа Гран-при в Магнитогорске в прошлом сезоне.
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