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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рухин о переходе в Болгарию: «Главной мотивацией было желание выступать на международной арене»

Фигурист Егор Рухин объяснил, почему перешел в сборную Болгарии . – Егор, как пришел к мысли о переходе? – Идея у меня появилась где-то после этапа Гран-при в Магнитогорске в прошлом сезоне.

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