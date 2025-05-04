Политнавигатор Для обвинения России в любых преступлениях, например, в подрыве газопроводов «Северные потоки», Западу не нужны такие доказательства, которые ему потребовались при обращении в суд.
Американский дипломат: Не нужно искать доказательств, чтобы обвинить Россию
Комментарии
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alik3456 Джексон
Ногами, ногами...
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9 час.
Игорь Кинжалов
Дундук ты...соблюдать международные приличия - не значит верить чему-то. Подлечи свои оставшиеся две извилины...хотя бесполезно: ума нет и не будет...
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8 час.
САША ЛЕПАЕВ
это так и есть и будет. потому что Российское руководство только всегда и постоянно оправдывается и никому не дает настоящий ответ который применяет та самая Америка. как и всегда мы вам покажем если вы нас догоните. за время продолжения СВО сколько было угроз западу. ну и что хоть одно за это время было продемонстрированно. да вы правы ни одного. вот почему запад и осмелел даже уже готов и без Америки продолжать не боясь конфликт. это плоды обещаний которые совсем оказались пустышкой. никто не хочет большой войны но и не надо обещать того что не можно сделать. у нас у Русских есть пословица.. не говори гоп не перепрыгнув..
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8 час.
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