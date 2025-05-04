Американский дипломат: Не нужно искать доказательств, чтобы обвинить Россию

САША ЛЕПАЕВ

это так и есть и будет. потому что Российское руководство только всегда и постоянно оправдывается и никому не дает настоящий ответ который применяет та самая Америка. как и всегда мы вам покажем если вы нас догоните. за время продолжения СВО сколько было угроз западу. ну и что хоть одно за это время было продемонстрированно. да вы правы ни одного. вот почему запад и осмелел даже уже готов и без Америки продолжать не боясь конфликт. это плоды обещаний которые совсем оказались пустышкой. никто не хочет большой войны но и не надо обещать того что не можно сделать. у нас у Русских есть пословица.. не говори гоп не перепрыгнув..