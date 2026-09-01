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Пронедра

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Тревожное заявление разведки. Россию будут пытаться "шатать" в дни выборов

Тревожное заявление разведки. Россию будут пытаться "шатать" в дни выборов

Россия вступает в очередной важный политический цикл в условиях беспрецедентного внешнего давления. Пока внутри страны идет подготовка к выборам, за рубежом уже формируется сценарий попыток вмешательства в российский избирательный процесс.

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