С его уроков не уходят даже после звонка на перемену. Преподаватель химии образовательного центра «Бухта Казачья» Рафаэль Сайфутдинов в 2023 году стал Учителем годаКак повлияло на методику его работы участие в федеральном этапе и общение с коллегами из других регионов? О современной школе, детях и образовательных экспериментах он рассказ.