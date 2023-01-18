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На Урале массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

На Урале массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Свердловской области как минимум в двух городах эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Так, «Ревда-инфо» сообщает о том, что звонки поступили на номер единой дежурно-диспетчерской службы, здания проверяли полицейские и спасатели.

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