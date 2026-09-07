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Царьград

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"Как в 90-е": в нефтяном ХМАО очереди за бензином и идет спор из-за канистр

"Как в 90-е": в нефтяном ХМАО очереди за бензином и идет спор из-за канистр

Крупнейший нефтедобывающий регион России оказался в эпицентре топливного коллапса.В городах ХМАО исчезает бензин, цены взлетели до небес, а на заправках разворачиваются настоящие драмы из-за канистр.

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