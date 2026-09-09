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Россиянам напомнили, чем грозит посадка деревьев у забора

Россиянам напомнили, чем грозит посадка деревьев у забора

Нарушение нормативов может обернуться не только конфликтом с соседями, но и штрафами, а в отдельных случаях — судебными исками Юрист Эмиль Халимов в беседе с "Абзацем" подчеркнул, что несоблюдение правил посадки деревьев и кустарников вблизи соседского забора может привести к штрафам, принудительному спилу и судебным разбирательствам.

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