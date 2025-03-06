Накануне 8 марта сотрудники ГАИ и участковые инспекторы радуют волгоградок цветами

Поздравления сотрудников в погонах вызывают у автоледи бурю приятных эмоций.фото: ГУ МВД по Волгоградской областиИнспекторы дорожного движения с цветами на дорогах городов России – яркая примета наступления Международного женского дня.
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