Трагедия на сцене: концерт Николая Носова неожиданно прервался

Певец Николай Носов остается кумиром многих зрителей на протяжении последних двадцати лет. Недавно артист посетил морской город Сочи, чтобы выйти перед поклонниками и исполнить лучшие хиты своей музыкальной карьеры.
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