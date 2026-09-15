Что, если у времени два измерения: как новая гипотеза объясняет черные дыры и квантовую механику

В теоретической физике сложилась странная асимметрия: пространство ученые готовы дробить на девять, десять, а то и больше измерений, а время вот уже сто лет остается одномерным — прямой линией из прошлого в будущее.
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