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Царьград

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Симфонические концерты по "Гарри Поттеру" посетили 4,5 млн зрителей

Симфонические концерты по "Гарри Поттеру" посетили 4,5 млн зрителей

Симфонические оркестры превращаются в часть индустрии развлечений, выходя за рамки классики. Концерты по "Гарри Поттеру" посетили 4,5 млн зрителей к 2026 году.

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