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Не только о футболе

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ЕС снял санкции с Дегтярева, а Эстония – ввела, Петросян пропустит КПК, Саввиди вернется в «Ростов», 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии, Мирра в финале Индиан-Уэллса и другие новости

ЕС снял санкции с Дегтярева, а Эстония – ввела, Петросян пропустит КПК, Саввиди вернется в «Ростов», 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии, Мирра в финале Индиан-Уэллса и другие новости

1. Евросоюз исключил министра спорта России Михаила Дегтярева из санкционных списков, а Эстония напротив ввела санкции в качестве ответной меры.

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Комментарии
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Лена Мисько
какой же балабол ))) Ротенберг — после победы над «Сочи»: «Я же обещал «сухарь». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за свой базар» https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI2179872_Rotenberg__posle_pobedy_nad_Sochi_Ja_zhe_obeshhal_suhar_Kak_uchila_Leningradskaja_ulica_nuzhno_otvechat_za_svoj_bazar
Ротенберг — после победы над «Сочи»: «Я же обещал «сухарь». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за свой базар»
matchtv
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19 час.
Лена Мисько
После того как обещал, ему под сотню шайб закинули, фуфел финский
Ответить
19 час.
КУАТ
Пусть говорит!
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9 час.
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