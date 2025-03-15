ЕС снял санкции с Дегтярева, а Эстония – ввела, Петросян пропустит КПК, Саввиди вернется в «Ростов», 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии, Мирра в финале Индиан-Уэллса и другие новости

1. Евросоюз исключил министра спорта России Михаила Дегтярева из санкционных списков, а Эстония напротив ввела санкции в качестве ответной меры.
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