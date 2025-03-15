ЕС снял санкции с Дегтярева, а Эстония – ввела, Петросян пропустит КПК, Саввиди вернется в «Ростов», 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии, Мирра в финале Индиан-Уэллса и другие новости

Лена Мисько

какой же балабол ))) Ротенберг — после победы над «Сочи»: «Я же обещал «сухарь». Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за свой базар» https://matchtv.ru/hockey/matchtvnews_NI2179872_Rotenberg__posle_pobedy_nad_Sochi_Ja_zhe_obeshhal_suhar_Kak_uchila_Leningradskaja_ulica_nuzhno_otvechat_za_svoj_bazar