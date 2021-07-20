Наши выборы -это шоу или очередное дно, которое пробивает власть?

Любопытно, однакоПолитикаНаши выборы -это шоу или очередное дно, которое пробивает власть? LUCKY SKORBICH Источник фото: https://iz.ru/721131/2018-03-17/v-rossii-nachalos-golosovani.Вернуться к статье10812НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьабрам вербинЖизнь в России всё больше удивляет. Люди отчётливо видят, что во многих властных структурах , в т. ч. в правительстве, представительных и выборных органах власти - думах, судах сидят многочисленные банды из членов тоталитарных сект "халявщиков бабла" и "любителей пендосии". Это фальшивые представители народа. По какому принципу их выдвигают на руководящие места, в том числе и главный начальник, не ясно. Но все они никогда не были выдвиженцами народа, и никак не могут отражать его интересы. Но в стране много чего фальшивого. Есть и фальшивые либералы, фальшивые "бизнесмены". Есть фальшивые партии. Фальшивая оппозиция. Есть и фальшивые "коммунисты". Даже бывший начальник министров в стране - явно фальшивый. Есть фальшивое телевидение. Есть фальшивая церковь , фальшивые патриоты и фальшивые органы правопорядка. Всё это - фальшивая "элита". Настоящая элита ведёт страну вверх. Фальшивая - в пропасть. Фальшивые члены власти активно не выполняют нормальные функции, которые должны делать на своих управляющих местах по регулированию нормальной жизнедеятельности государства и общества, для блага, процветания и спокойствия, как государства, так и всех его жителей. Для чего собственно и были созданы эти управляющие органы. Но члены сект на своих руководящих постах делают всё наоборот. Вместо того, чтобы снижать налоги, депутаты принимают новые и ужесточают старые. Вместо того, чтобы развивать экономику нормальными планами и льготным финансированием, иные министры правительства и центробанки ищут пути для её недофинансирования и разрушения. Так, российские деньги активно выводятся в фактически враждебные России страны. Вместо того, чтобы помогать людям справляться с бюрократическими препонами, чиновное быдло увеличивает эти препоны. Надо сказать, что не все чиновники, министры и депутаты не выполняют свои прямые обязанности. Многие из них честно и хорошо работают. Но, именно недобросовестные, фальшивые руководители в большой мере определяют сейчас общий вектор жизни современной России. Такие существа можно назвать фальшивыми депутатами, фальшивыми министрами и чиновниками. Фальшивщики имеют все необходимы для должностей документы и кабинеты. Только этим они и похожи на настоящих депутатов, министров и чиновников. Но фальшивщики никак не исполняют их обязанности. И при этом фальшивщики хотят иметь все блага, как настоящие депутаты, министры и чиновники. Пока им это удаётся. Пока их не разоблачили и не наказали. Но процесс разоблачения и наказание идёт медленно. Хотя всем в стране понятно кто есть кто в правительстве, думах и среди чиновников. Но нормальным людям России не хватает возможностей для снятия и привлечения фальшивым руководителей и чиновников к ответственности. Я предложил вариант ускорить процесс объективной оценки работы начальников. Это - Суд подчинённых. Он даёт человеческую оценку деятельности подсудимого. А обычный суд, при необходимости, потом даёт ему чётко правовую оценку и выбирает вариант наказания. Но для воплощения этой идеи необходимы усилия всех нормальных граждан страны. Нормальные люди должны объединиться против быдла и сектантов, в том числе и во власти. Против фальшивых руководителей. Надо выявлять таких "начальников" и выставлять на суд людей. Процесс долгий, но необходимый. А ты можешь отличить нормального начальника от фальшивого? Помните: лень трудящихся и сон разума - оружие буржуев. Плохие люди, в том числе , во власти, по словам Фонвизина, это - ночные воры -"сначала свечу погасят, а потом красть начнут". Если ты терпишь быдло сверху, ты останешься быдлом снизу. Нормальные люди! Убирайте всё фальшивое из своей жизни, а из власти фальшивых чиновников и руководителей! Спокойно, без революций. Убирайте всех фальшивых, где бы то ни было в жизни: в политике и в культуре. Никто нашу судьбу за нас не сделает. У народа есть право иметь нормальных руководителей на всех уровнях власти. Помните! Никто кроме нас это не сделает. Успехов в преобразовании страны!Pciha IvanovaГосподин Вербин! Вы регулярно в длинных комментах призываете нас воевать с чиновниками и бюрократами. Но зачем? Воюя с ними вы обеспечиваете им занятие, оправдывающее их деятельность в глазах российской власти! Есть много нормальных стран, где востребованы российские хорошие и качественно подготовленные специалисты и где их используют именно как специалистов, а не как пушечное мясо против бюрократов, как вы призываете! А Россия тихо распадется и реорганизуется под более разумным управлением, как уже бывало в её истории. Без громких революций и вашего участия.VGVasily GolovАбрам.Тут Финниверситет провел в апреле 2021г опрос на тему белых и серых зарплат.Итог.61% работающих россиян получают белую зарплату.Налоги и взносы оплачиваются. 13% работающих получают только серую зарплату.Налоги и взносы -ноль. 26% получают часть зарплаты серой,т.е часть ее не входит в систему налогов и взносов.Знаете общую сумму пролетающую мимо бюджетов ? До 12 трлн руб.Они воры или халявщики?По-моему,те и другие в одном флаконе.С ними в России не кому бороться.Проще поднять налоги.Абрам любая власть сверху,а избиратель ее снизу.Эту истину не усекли.Она простая теорема.Власть всегда и всюду использует народ в своих целях. Приведу еще одну цифру. У 16 млн граждан России расходы превышают годовые доходы.Так рождается нищета для обсуждения и осуждения власти.Мимо ВВП 20 трлн руб теневой сектор.абрам вербинобъясни, почему это тебе нравится? А мне эта система не нравится. ты с этим смирился. почему?абрам вербинподнимайте верху свои лапки и саморасстреливайтесь. не собираюсь быть рядом с вами.ГусЕнаВо накатал! Простыня. ДемагогГусЕнаКак хочется разодрать и поделить:))) А че, в Белоруси не получилось, теперь здесь работаем?абрам вербинпокажи, в чём именно она. если не покажешь, то ты - брехливая куриная гусыня, то есть, ты - бестолковая идотка.Владимир МеженковАвтор аболютно прав. Беда, однако, состоит в том, что власть, в т.ч. власть, засевшая в Госдуме, это навечно, это навсегда. Такого числа иноагентов и экстремистов, которые в соответствии с решением Минюста расселились чуть ли не в каждом населенном пункте, на каждой улице и в каждом доме, которых ни в каком виде не подпустят к выборам, уже давно зашкаливает. И все это сделано с единственной целью, - чтобы и в новом старом составе Госдумы заседали те же отвратные ирины яровые и ее братья по крови и духу, которые с легкостью необыкновенной разменяли некомфортную жизнь на Камчатке на более чем роскошную жизнь в Москве. Ну, в самом деле, чем они хуже питерцев, массово переселивихся из бандитского Петербурга в сонную Москву? Каждый народ заслуживает ту власть, какую имеет, - это сказано про нас.SamariumК счастью, нет ничего вечного....Посмотрите хотя бы историю нашего государства....Владимир МеженковС точки рения вечности - да; с точки зрения жизни одного человека - вечность суть реальность бытия. 21 год правления Путина ознаменовался одним бесспорным фактом: на народ нагнан животный страх, вызванный тем, что нас и по периметру границ России и внутри России окружают исключительно враги, которые только и грезят, что о нашем скорейшем и полном уничтожении. Поэтому мы с восторгом принимаем любую акцию президента по созданию новейшего оружия массового унивтожения, которого нет у наших врагов, и будем вслед за спикером Госдумы Володина утверждать: "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России", а сегодня с упоением поддерживать его очередную идею о введении в вузах и школах обязательного предмета "Путиноведение", и пусть хоть один мерзавец в вузе ле, в школе ли попробует проигнорировать этот обязательный для усвоения на вечные времена предмет исключительно на одни только отличные оценки.НЛниколай лебедевНе пей бормотуху-козленочком станешь.Pciha IvanovaТочнее, каждый народ заслуживает ту власть, которая его имеет!Pciha IvanovaКому же заботиться о культе себя, кроме себя, любимого?!МихаилБелены объелся?МихаилВы что народ?VGVasily GolovНа фоне Иван Города спецназ США. Селфи на памятьGgrainvnА заслужвает ли каждый ограбленный и избитый человек той швали, которые на него напали? Вот и сказочку про заслуги народа именно дурная власть и придумала себе в оправдание.AIAlex ImenК великому сожалению, окружение вождя таково, что он безусловно является лучшим из них. Поскольку власть может перейти только к к представителям его окружения, Володин может быть и прав в этом контексте. Если власть попадет к нему...Константин ЗаболотныйА что ,Владимир,нас и по периметру границ России и внутри России окружают исключительно друзья,которые спят и видят чтобы Россия крепла,жила лучше и богаче? Вы это серьёзно,или прикалываетесь или придуряетесь ???Владимир МеженковВстречный вопрос: а почему у нас вовсе не осталось друзей не по периметру границ России, ни внутри России? Куда подевались все наши "братья"? Или эти братья и в лучшие для нас годы были сплошными Каинами?Константин ЗаболотныйВы часом не еврей,Владимир? Я оставляю только за евреями их законное право отвечать вопросом на вопрос.Вы ,очевидно, в советский период никогда не были в странах( раньше они назывались республиками и входили в СССР) Прибалтики в которых всегда ощущалась недоброжелательность по отношению к жителям России.Мой старинный друг и поныне живёт в Эстонии в развитие экономики которой( как впрочем и в Латвии и в Литве) в основном вкладывались союзные рублёвые и валютные средства на которые покупались передовые технологии швейной.текстильной,рыбной и деревообрабатывающей продукции.будучи у него в гостях мы решили приобрести в Таллинском Доме мебели двухспальню двухэтажную кроватку для детишек,которым тогда тогда было 5 и3 годика.Но нам их не продали,поскольку вся продукция( кроме той что уходила за рубеж) продавалась только жителям Эстонии с эстонской пропиской. Сколько мы, основном за счет РСФСР и Белорусской СССР вбухали в развитие Прибалтийских республик создав и построив им приличную материально техническую базу-одному Госплану СССР известно.Но они ушли от нас экономически состоятельными ,а Россиия осталась с долгами,которые мы за всех и выплатили.Теперь,когда они просрали всё то,что было построено за счёт России уверенно катятся к экономическому упадку,они винят во всех собственных бедах нас и гадят везде,где только могут.И чего же им такого плохого сделала Россия.Ой права народная мудрость: "Не делай добра-не получишь зла!!!"Владимир МеженковЯ. к вашему сведению, не еврей и мне плевать на то, за кем вы оставляете право отвечать вопросом на вопрос. Ваш ответ на мою реплику простарнный и идиотский, полностью разоблачающий все ваше невежество относительно того, что было в Советском Союзе и чего не было и кто кого содержал. Невежество, конечно, сильный аргумент, позволяющий невежде в крайнем случае заявить: "Я так считаю!" Некоторые в этом и преуспели: подлинная свобода начинается и заканчивается там, где человек волен считать все так, как только он и считает.Константин ЗаболотныйОднако дурак,обычно сразу заглатывает наживку,как обычно делают хищные рыбы типа окуня,щуки,судака или жереха.Вы их перещеголяли : ваша мания величия зашкаливает в отличии от желания, а тем более умения вести позитивный диалог...Правду бабушка говорила: "Хуже дурака-только дурак с инициативой"Виктор БорисовАбсолютно с Вами согласен!!ГусЕнаЭто ты от страха такое несешь?ГусЕнаОна " белорусский народ".ГусЕнаКак говорила моя мама: За добро всегда расплата":)ГусЕнаЕще один дурак с инициативойВладимир МеженковОт страха, конечно, исключительно от животного страха. Тебя ведут на убой, чтобы, приготовив из тебя вкуснятину, покуражиться со своими братанами за празднично накрытым столом, и при этом тебя же убеждают, что делается это исключительно в твоих интересах, посольку и внутри страны, переполненной иноагентами и экстремистами, которые, слава богу, навечно отстранены от участия в каких бы то ни было выборах в представительные органы власти, где безраздельно господствует одна обожаемая народом "Единая Россия" , и тем более за рубежом, где господствует единственная мечта, как бы нас навсегда сожрать... Так что куда патриотичней, если тебя сожрет пекущаяся о твоем благе роная власть.ГусЕнаГлупость и бред.ГусЕнаВот такая же Ынтелегенция и погубила страну в 1917. .Виктор КозодоевЧто за долбоеб писал не могу понять этого хундаяВиктор МарченкоНе возможно понять кто такие, как ты долбо... от куда вы беретесь, вам платит эта власть или вы присели к кормушке?!МихаилА вам Виктор кто платит?Виктор МарченкоМне хотя бы пенсию достойную платили,я может вообще молчал бы....Елена КозловаО, нет! Если человек озлобленный неудачник, нет такой суммы, которая его исправила бы...Виктор МарченкоА вы попробуйте,назовите сумму.....ГусЕнаКак быстро вы продаться решили...Душонка так гнила?AIAlex ImenНи Яшин, которым потчует автор, ни Собчушка, настоящими оппозиционерами не являются. Они борются за место у корыта и являются агентами влияния Запада, который продолжают идеализировать, хотя он показал свое уродливое лицо на Украине. Оппозиционеры в Госдуме голосуют против одиозных законов, но бессильны против конституционного большинства и клоунов, в решающих случаях его поддерживающих. Правда, в настоящем состоянии Думы им поддержка не требуется - голосов достаточно. Многочисленные партии-спойлеры типа Новые люди безусловно дополнят необходимое большинство в решающих случаях. Все очевидно из слоганов. Если в них нет слова "справедливость", есть только свобода и права человека, защита частной собственности - это заведомые спойлеры и агенты влияния Запада. Очень легко определить.Александр СимаковЭти выборы должны быть последними? А потом что? Диктатура, самодержавие, анархия? Да нет, скорее всего автор имеет ввиду внешнее управление, к чему так стремятся противники выборов в государственную Думу. И нагнетают обстановку для "подготовки зарубежного общественного мнения" с целью непризнания наших выборов легитимными. Да, господа либерасты, вы зашли в тупик и эти выборы для вас будут последними. А эта статья даже не дно, это просто вопль отчаяния в предчувствии...Наталья ИвановаАлександр СимаковСпасибо, мадам!VGVasily GolovПора Вам отвалить из России.Ведь далее для Вас диктатура,анархия.Почему нет монархии? Она вечна,как Королева Великобритании.Создадим благоприятное мнение за рубежом об избирателях российских.Какой раз ошибаются и не тех избирает.Ума нет?Вот американец,молодец.Получил от почты биллютень,крест поставил,бросил в ящик.За соседа можно,за мигранта -можно .Списков всех избирателей штата нет.Как положено избирать власть в США. Пришел,предъявил документ,подтверждающий гражданство США,получил бумагу,проголосовал в угоду любимой партии. Но беда в том,что паспорта не все граждане имеют.Водительское удостоверение сойдет. Гражданство тут нет.Вот такая там демократия,Вот так избирают президента.Досрочно за 45 суток,по почте,за того парня бросил голос.Иногда и за собаку.Какое общественное мнение россиян о таких выборах? Самое благоприятное.Это же США.А не Россия.Александр СимаковЯ так и не понял из Вашего комментария - Вы за большевиков или за коммунистов? Монархия в моём комментарии есть - если Вы не в курсе, это тоже самое, что самодержавие. И, уважаемый Василий, я не призываю дальше устанавливать диктатуру, самодержавие или анархию. Я обратился к автору с этим вопросом. Желаю Вам внимательно читать комментарии и вникать в содержание.Pciha IvanovaУдивительно, как холуи при малейшем сомнении автора в богоподобности "Самого" начинают орать о подрыве общественного сознания и либерастном тупике!Pciha IvanovaVasily Golov за Чапаева! Что б не голосовали по почте!Татьяна БраунТак в Евросоюзе уже вроде как заготовили проект документа, в котором выборы уже не признаются. И удивительно, что автор не привел в качестве образца "демократичные" выборы в США. Там ведь, с точки зрения либерастов, все распрекрасно.VGVasily GolovЯ в курсе, что такое диктатура пролетариата и что такое конституционная монархия. Учредительное собрание 1917г так не смогло создать замену монархии.Император отрекся от престола.Кто пришел к власти?Сброд.Большевики власть получили без боя и протеста.Когда будет диктатура американского образца,тогда протестующие против избранной власти получат 9 лет тюрьмы.Протестующих в США уже осудили.Под следствием еще 500 из числа штурмовиков Капитолия.Украинская диктатура против нежелательных элементов используют националистические организации по все территории,прокуратуру,суды.Телеканалы оппозиционные закрыли.Лидера партии ОПЗЖ под арестом.Начать с Дождя,с НГ и т.д?Александр СимаковВы правы, мадам, холуи они такие. Только какое отношение имеет Ваш комментарий к этой статье? В ней О ВЫБОРАХ, о богоподобности нет ни слова. Захлопотались, мамуля?Pciha IvanovaЯ имела в виду именно вас и ваш коммент "...нагнетают обстановку для "подготовки зарубежного общественного мнения" с целью непризнания наших выборов легитимными. Да, господа либерасты, вы зашли в тупик и эти выборы для вас будут последними. А эта статья даже не дно, это просто вопль отчаяния в предчувствии..."Александр СимаковНу так для того, чтобы не признать выборы, надо чтобы в России кто-нибудь их опротестовал. А выборы в США настолько себя дискредитировали, что даже таким либералам, как автор этой статьи неловко о них вспоминать.Александр СимаковТак я холуй или нет? В моём комментарии нет ни слова о богоподобности и подрыве общественного сознания, в нём об отношении к либералам и выборах в Думу. Вам бы к доктору, Вы свои домыслы выдаёте за действительность.Константин ЗаболотныйПозвольте с вами не согласиться!Королева Великобритании-не вечна-она смертна как и все мы.Да и королевская власть, как символ традиции государственного устройства тоже не вечна,Всё течёт, всё изменяется ,причем с таким градиентом скорости,что только диву даёшься,Особенно это видно по ускоряющимся процессам,происходящим в США. Не удивлюсь если лет через 300 та же Англия не станет исламской республикой.Чем чёрт не шутит... "Жаль,только жить в эту пору прекрасную уж не прийдётся ни мне,ни тебе",-конец цитатыНаталья ИвановаТатьяна БраунЕсть выражение у Омара Хайяма очень хорошее. Дословно не помню, но примерно так: "... Хочешь узнать человека-задень его. Человек это сосуд. Что есть внутри, то и выплеснется". === Вот наших либерастов выборы изрядно задели. Теперь и плещется дерьмо.Наталья ИвановаХорошее выражение. От себя хочется добавить, что все враги консолидировались и выступают против права народа высказать своё мнение на голосовании.ЕБЕлена Бресловаидти надо и голосовать за КПРФ, Зю переизберут, но это единственная партия у которой есть программа и которая всё-таки ни ЕРPciha IvanovaЕсли изберут Зю, он тут же уступит свое место Путину!ЕБЕлена БресловаВы о чем?! Зю никто не выбирает, голосовать надо за КПРФИнгерман Ланскаяу Грициана Таврического тоже была программа - он же ни какой-нибудь бандит с большой дороги и тоже гроши у Батьки бралКонстантин ЗаболотныйК сожалению нынешний Зюганов -лицо партии КПРФ,и если это лицо не вызывает симпатий-это конфуз для партии,потеря реноме,веры и уважения народа. Самый весомый для народа аргумент- то что КПРФ включает в свои списки "олигархов" с которыми на словах ведёт непримиримую борьбу. Используя их как "кошельки" руководство КПРФ само пилит сук,на котором сидит ибо по Марксу : "«Капитал, — избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.",- конец цитаты. Так и хочется задать вопрос политикам от КПРФ :" А чем,господа хорошие ,"коммунист-капиталист" лучше рядового капиталиста???VGVasily GolovПо таким протестующим стрелять на поражение или пусть исчезнут без следа?Ринат Бесфамильный"Настоящая оппозиция сидит в тюрьме и уже признана экстремистами." Интересно кого имел ввиду автор, неужели Навального и прочих иудАлександр Кондакова где лучше, может на укре или в США или в Англии где перы и серы сидят пожизненно и даже места передают по наследству. ИМЕЕМ ТО ЧТО ИМЕЕМ И что ЗАСЛУЖИЛИ!Alina BudkinaВыборы выборы - кандидаты п...ры!Константин ЗаболотныйАнна,давайте будем более толерантными.Меня( за применение честного выражения п...ры) на Фейсбуке забанили аж на цельный месяц,Теперь я использую для названия "передастов" на форумах более благозвучное ,чисто украинское слово "ДЯДЬКОЛЮБЫ"!!!ИВАН ПОМНЯЩИЙРОДСТВОАвтор - идиот.ММосквичУтрачена вера в честные выборы, , как не голосуй, а в результате побеждает ЕР с заданным числом голосов. Причем, если об этом говоришь, то особо озабоченные тут же наклеивают на тебя ярлык "либераста"Александр Надоровпри этом на вопрос кто такой "либерал" (про производные от этого слова речи даже не веду) не находят что ответитьЕлена КозловаИз какого пальца высасываете свою "правду жизни"? На всех врунов один ярлык - это ведь честно?ММосквичВ отличие от вас, я не пользуюсь методичками от ЕР и не слушаю соловьевых и скабеевых. Ваше желание унизить тех, кто имеет мнение, отличное от вашего вполне понятно, как и откровенная грубость в комментариях.ГусЕнаОбосновать ваше мнение никто же не мешает. :)Константин ЗаболотныйВы не пользуетесь методичками от ЕР и не слушаете Соловьёвых и Скабеевых.Интересно , используете ли вы мозг и здравый смысл для анализа постоянно меняющегося мира, или вам хватает собственного жизненного опыта? И кого,наконец, конкретно кого,всё-таки,вам комфортно и приятно слушать???ЕБЕлена БресловаА Вы мозг и здравый смысл используете, или только хамите?Константин ЗаболотныйСудя по вопросу вы имеете достаточно смутные понятия как о первом, так и о втором....Александр ДенисовВсе верно, и пеньки за Конституцию были, и 146% голосов, кто не помнит было, и ордена за выборы были. А что значит орден, значит была победа над врагом. А кого победили? Нас. Так значит враги мы? Для них. Для власти. Я так понимаю.Константин ЗаболотныйТы давай,Сашенька ,так глобально не обобщай и выводов делать не спеши от имени всех.Все мы разные и мнения наши не всегда совпадают,но опускаться до попыток от имени всех навязывать и продавливать личное мнение,как истину в первой инстанции-это уже перебор... Моветон однако.Александр КлюяновЛюбые выборы в гос. органы - это проверка общества на самоорганизацию. Если они проходят полностью по сценарию власти и лишь с её персонажами, то гражданского общества нет. Значит точка кипения (бифуркации) за горами.Елена КозловаМечтать не вредно. Только ваше "гражданское общество" слишком уж смахивает на украинских скакунов...Константин ЗаболотныйА если они проходят по сценарию Евросоюза и США, то мы имеем майдан по-Киевски....Даже не знаю что лучше....ЕБЕлена БресловаЯ призвала голосовать за КПРФ, судя по тому как меня отминусовала вся мразь(ингерман ланская, Александр...)( как Picha попыталась запутать народ утверждая, что это голосование за Зю против Путина) - это единственно правильное решение! игнорировать выборы тоже нельзя!Yak Vitчто могу сказать? Если уж вы обзываете людей "мразями", то значит и мы имем полное право обзывать вас, дамочка. Так вот, вы и есть наипервейшая мразь! Ибо только полные МРАЗИ, либо существа, полностью лишённые мозгов, могут рвать тельняшку за коммунякалок, которые и СССР развалили, и новую Россию чуть не угробили в 90-е, когда их большинство в Думе было. А выбрали их в высший законодательный орган страны подобные ленке бресловой недоумки! 🤬А разлюбезные вам коммунякалки приняли тогда, например, закон о разделе продукции, который ОТДАЛ, ПРОСТО ТАК, все российские недра т.н. "мировому сообществу"! 🤦♂️ Благодаря этому закону из России выкачивали полезные ископаемые в огромных масштабах, а России за это платили либо совсем ничего, либо сущие копейки подбрасывали, как собаке кость! И в стране не стало денег вообще ни на что, ни на зарплаты, ни на пенсии, ни на стипендии, ни на медицину, ни на образование! И если бы Путин и ненавистная вам Единая Россия не вернули бы всё в российскую юрисдикцию, то и страны у нас бы уже не было! В том числе в 90-е сосали свои лапки и подобные ленки бресловы, которые и пропихнули этих самых тварей в Думу! Так этим ленкам всё также и по сию пору неймётся, и опять (ОПЯТЬ!!! 🤦♂️) они призывают голосовать за продажных, полностью себя дискредитировавших, продавших всё и вся, в том числе и ближайших соратников и союзников коммунякалок! 🤬 Так вот, ленка, иди-те ка вы туда, куда Макар телят не гонял! Коли нет ума, так хотя бы просто сидите ровно и не булькайте, а не размахивайте своими дурацкими призывами в тырнетиках! 😠ГусЕнаТак такие ленки , сергеевы, зайцевы в ту пору сладко жили-в мутной воде бесправия рвбку ловили. И сейчас до усрачки боятся что и до них доберутся и придут и спросят за дела минувших дней.Константин ЗаболотныйЧто-же вы,Леночка така злобная??? Если ,значица,мы имеем иное мнение-то мы мразь?Ай-яй-яй...В зеркало давно смотрелись???ЕБЕлена БресловаВы сами себя к мрази причислили, как говорится чует кошка, чьё мясо съела... Да таким как Вы, хамство мозг давно заменило...Константин ЗаболотныйЛечиться вам слишком поздно. Но есть кардинальное средство( персонально для вас)-утопиться в деревенском сортире: и дёшево, и удобно и практично. Единство субстанций будет соблюдено!!! Золто- к золоту, а говно,простите к говну!!!Yak VitОчередной вброс очередной продажной мрази. 😡 Ты кто такой, некто "LUCKY SKORBICH"? 🤨 Ну, "lucky" - это понятно, "счастливчик" по-аглицки. Ну, а "skorbich" это, надо думать, хфамилиё? Бялорус, что ли? Наверняка БЧБшник! То-то я смотрю, д*рьмецом каким-то поганеньким от статейца потянуло... 🤢 Особенно, когда этот БЧБшник в своей писульке хоть и вскользь, но с положительной стороны упомянул яшина, который в наших соцсетях неизменно идёт с хэштэгом #яшинмудак! 😁 То есть этому БЧБшному мудачку-"счастливчику" было бы, ес-но, по нраву, если б в нашей Думе (которая, между прочим, сейчас получила расширенные полномочия после принятия поправок в Конституцию, вплоть до назначения министров) сидели бы такие же как он #мудаки и прочие подобные, вроде животного соболь, ололёшки провального и прочие подобные им представители этого паноптикума! 😠 Так вот, мистер "счастливчик"! Информирую подстилку ясновельможных панов, что народу России, в подавляющем большинстве своём, подобные представители либерастного продажного паноптикума, готовые просто за понюх табаку обслуживать интересы польской шляхты и их заокеанских кукловодов и за понюх же табаку сливать им интересы нашей страны, в высшем законодательном органе власти России не нужны и ДАРОМ! И власть не была бы властью, если б допустила подобных пЭрсонажей к выборам, чтобы кое-кто из них мог бы туда пролезть! Мы-то ещё не забыли, как перерожденцы-коммунякалки в 80-е гг допустили всюду, куда только можно, подобных же предателей! И что мы имеем сейчас? ГДЕ "великий и могучий" СССР? Куда дели-то его? Ах, развалили! Потому-то и нравятся вам и вашим хозяевам всякие #мудаки, что готовы повторить этот сценарий уже в новой России! 🤬 А народам нашей Родины они в Думе не нужны и даром! Забирайте их себе, пусть лучше они из-за границы смердят потихонечку, чем разрушают нашу страну изнутри! И лично я между всякими #мудаками и Единой Россией лучше уж выберу ЕР, чем всяческих соболей, провальных и #яшинмудаков! ☝ А перепост этого д*рьмеца, как и всякий шлак подобного рода, гляжу, опять осуществила некая "Надежда Андреева", которая в последние дни развила буквально вулканическую активность и забрасывает интернетное пространство подобными вбросами! Так вот, "наденька", с*чка продажная, лови-ка ботинок, который я запустил тебе прямо в твою продажную иудину харю! Поди, тоже не бесплатно стараешься, судя по количеству ежедневно вбрасываемого в интернет шлака! 😬ГусЕнаИ Пича тоже из белоруси нас учит...Yak Vitо, как! А то я смотрю - тоже чем-то таким от её писулек пованивает! А оно вон чё, оказывается! 😎ГусЕнаДада. Это правда. Целая армия сидит тут " дочерей офицера".ГусЕнаТут много таких " Мимикриев". ЕбатушонкО-аккаунт зарегин в хохляндии, Владимир Сергеев- бывший артельщик и ныне живет в прекрасной квсртире за почти десятку лямов, т.н. Владимир Соловьев-аккаунт в Лос-Анджелесе.... Как ржа есть железо, так и эти люди раскачивают лодку стабильности. Как гоаорил Столыпин-дайте России 20 лет покоя и она станет Великой. Кто заинтересован в Великой России? Коммунисты? Или Ебатушонки? Ни тем ни ием не нужна ни Власть, ни социализм. Им нужно разрурить то что есть...Дмитрий ДемочкинВот никто из моих знакомых и их знакомых не голосовал за ЕР. А победили они!))))Yak Vitа кто вам сказал, что вашими знакомыми и лично вами исчерпываются все российские граждане? М?! 🤨 Вы судите о выборах лишь на основе своего личного опыта и на основе своего круга общения, включая и своих родственников. А это не есть, как говорится в теории, репрезентативная выборка, то есть выборка из всего массива данных, которая позволяет судить о чём-либо достоверно! Да и сколько там ваших знакомых-то вместе с роднёй - пусть даже несколько десятков человек, не больше! 😏 А в стране, вообще-то, миллионы людей живут. Так что не судите обо всём лишь по себе! А вот лично я голосовал за ЕР! И буду голосовать на предстоящих выборах! И мои знакомые, и знакомые знакомых - за! При всех минусах ЕР, которые есть, безусловно. А вы, видать, всегда против всего, как та баба-яга! 😏 А я вот за ЕР по той простой причине, что благодаря им в стране отменили наконец внешнее управление, под которым она была, причём исключительно благодаря коммунякалкам, яблочникам лдыпыровцам и прочей шушере из Дум прошлых созывов из 90-х! В 90-е ЕР в Думе не было вообще, зато в конституционном большинстве были коммунякалки, которые и понапринимали те самые "антинародные" законы, которые они сами же картинно, с пафосом потом критиковали со всех трибун, твари продажные! 🤬Виктор ЕршовВнешнее управление отменить нельзя. Это не кнопка, на которую нажал и бац... Для расширения Вашего кругозора, весь финансовый и большая часть экономического блока в огромной зависимости, в такой зависимости, что значительную часть технологических процессов приходиться приостанавливать. По этой причине такой огромный отток капитала. По этой причине ГЕРОЙ ТРУДА МВФ с типичной русской фамилией ГРЕФ вплотную рулит народным образованием многонациональной России. Ему говорят " не надо, спасибо" а он все равно рулит. И никто ему не указ! То есть совсем никто.Елена КозловаА вот в моем круге - все голосовали за ЕР! И чей круг больше?Елена КозловаГлавное - о, ужас! - ВЫ ему не указ...ГусЕна+++++ГусЕнаВы новкю Конституцию читали?ГусЕнаИ в моем.Комментировать
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