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Белоусов поздравил военных с освобождением населенного пункта Ивановка в ДНР

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением населенного пункта Ивановка в Донецкой Народной Республики (ДНР).

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