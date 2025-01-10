На станциях метро “Серебряный Бор” и “Строгино” построят платформы берегового типа

Платформы берегового типа – такие как на станции «Технорпарк» Замоскворецкой линии или открытых станциях Филевской линии, – устроят на станциях «Серебряный Бор» и “Строгино” новой Рублёво-Архангельской линии метро.
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