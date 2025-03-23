Geely не собирается отказываться от использования ДВС в своих машинах Несколь...

Geely не собирается отказываться от использования ДВС в своих машинахНесколько лет назад на волне связанного с электрификацией транспорта энтузиазма многие автопроизводители стали назначать сроки отказа от двигателей внутреннего сгорания (ДВС), а являющаяся лидером китайского рынка BYD прекратила выпуск машин только лишь на ископаемом топливе.