Новости, события, факты

146 549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • GISMbICH
    Автор, так о миллиардах идёт речь, или о миллионах?!? Напомню: миллиард (1000 000 000) сокращённо пишется "млрд", а ...Почём фунт лиха, ...
  • Рамиль Странник
    если кто не верит приезжайте к нам в деревнюПочём фунт лиха, ...
  • Рамиль Странник
    у нас в деревне за такие дела морду бьютПочём фунт лиха, ...

Бербок хочет посадить Путина в тюрьму

Бербок хочет посадить Путина в тюрьму

Немецкая глава МИД отправилась в ЮАР, чтобы убедить их президента арестовать Путина на саммите БРИКС Ранее член Национальной ассамблеи ЮАР Джулиус Малема доступно объяснил всей мировой общественности, что президента России никто не арестует.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх