Chevrolet представила в США рестайлинговый кроссовер Trailblazer

Компания Chevrolet официально представила рестайлинговый кроссовер Trailblazer. Дизайн автомобиля после обновления стал ещё более агрессивным, имеются новые решения по оформлению экстерьера и интерьера данной модели, пользующейся спросом в США.
Компания Chevrolet официально представила рестайлинговый кроссовер Trailblazer. Дизайн автомобиля после обновления стал ещё более агрессивным, имеются новые решения по оформлению экстерьера и интерьера данной модели, пользующейся спросом в США.
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