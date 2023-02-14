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Chevrolet представила в США рестайлинговый кроссовер Trailblazer

Chevrolet представила в США рестайлинговый кроссовер Trailblazer

Компания Chevrolet официально представила рестайлинговый кроссовер Trailblazer. Дизайн автомобиля после обновления стал ещё более агрессивным, имеются новые решения по оформлению экстерьера и интерьера данной модели, пользующейся спросом в США.

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