HR-эксперт объяснила рост зарплат у начинающих специалистов

В России заметно выросли зарплаты начинающих специалистов. Во втором квартале среднее предложение для начинающих работников в России приблизилось к 102 тысячам рублей в месяц - это на 35% больше, чем год назад.
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