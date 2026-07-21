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Авторадио

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HR-эксперт объяснила рост зарплат у начинающих специалистов

В России заметно выросли зарплаты начинающих специалистов. Во втором квартале среднее предложение для начинающих работников в России приблизилось к 102 тысячам рублей в месяц - это на 35% больше, чем год назад.

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