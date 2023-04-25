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InfoBrics: Россия довела до отчаяния страны G7 – санкции дали неожиданный эффект

InfoBrics: Россия довела до отчаяния страны G7 – санкции дали неожиданный эффект

Россия довела страны G7 до отчаяния тем, что без проблем сдержала волну санкций. К таким выводам в статье для издания InfoBrics пришел египетский политолог Ахмед Адель.

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