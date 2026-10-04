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GPT-6 Astra сильнее других моделей OpenAI склонна к несанкционированным действиям

GPT-6 Astra сильнее других моделей OpenAI склонна к несанкционированным действиям

AISI проводил испытания перед публичным выпуском GPT-6 Astra. Исследователи использовали Petri — инструмент, который с помощью другой языковой модели симулирует сценарии кибербезопасности.

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