Александр Песке: Премию мира вручили генсеку НАТО под свист публики в Мюнстере

Почему история о «российском байкере-диверсанте» в Лейпциге рассыпается при первом взгляде на фотографию с мамонтом из Магадана и путаницу с капсюлями? Насколько серьёзно можно относиться к версии о причастности ГРУ к операции, если её исполнение напоминает плохую криминальную комедию, а не работу профессионалов? Почему судебные дела по «отрав.
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