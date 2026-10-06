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Александр Песке: Премию мира вручили генсеку НАТО под свист публики в Мюнстере

Поче­му исто­рия о «рос­сий­ском бай­ке­ре-дивер­сан­те» в Лейп­ци­ге рас­сы­па­ет­ся при пер­вом взгля­де на фото­гра­фию с мамон­том из Мага­да­на и пута­ни­цу с кап­сю­ля­ми? Насколь­ко серьёз­но мож­но отно­сить­ся к вер­сии о при­част­но­сти ГРУ к опе­ра­ции, если её испол­не­ние напо­ми­на­ет плохую кри­ми­наль­ную коме­дию, а не рабо­ту про­фес­си­о­на­лов? Поче­му судеб­ные дела по «отрав­.

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