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Как несчастная первая любовь помогла историку моды добиться успеха в жизни: Александр Васильев

Как несчастная первая любовь помогла историку моды добиться успеха в жизни: Александр Васильев

Сегодня его все знают, как историка моды и ведущего популярного шоу «Модный приговор». А ещё на счету Александра Васильева больше 120 оформленных постановок в 30 странах мира, невероятная коллекция моды, в которой находится больше 65 тысяч экспонатов, виртуальный интерактивный музей моды и стиля и учреждённая им премия «Лилии Александра Васильева», вручаемая за достижения в области […] The post Как несчастная первая любовь помогла историку моды добиться успеха в жизни: Александр Васильев first appeared on Эхо.

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