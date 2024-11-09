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Русская весна

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Европейские войска в 1200-км буферной зоне: The Telegraph узнал детали плана Трампа

Европейские войска в 1200-км буферной зоне: The Telegraph узнал детали плана Трампа

Одна из версий плана Трампа по Украине предусматривает размещение британских и европейский войск по линии разграничения, пишет The Telegraph.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Поезд ушел. Если ПИНДОСы ранее всем указывали как нужно выполнить их условия, то теперь &quot;гегемон&quot; сдулся и никто его слушать особо не будет. Поживем-увидим.
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