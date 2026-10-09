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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Варицкий о том, вернется ли «Витязь» в КХЛ: «Думаю, нет. Спасибо Медведеву за годы, когда он тянул клуб, благодаря этому финансирование было. Мы воспитывали игроков для СКА и других клубов»

Бывший генеральный менеджер « Витязя » Игорь Варицкий оценил вероятность возвращения команды в Фонбет Чемпионат КХЛ.

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