Украина получит еще дополнительные F-16. Их отправка готовится

Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16. Самолеты уже готовят к передаче. Об этом, по информации ряда СМИ, сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам.
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