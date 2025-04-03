Украина получит еще дополнительные F-16. Их отправка готовится

Украина получит от партнеров дополнительные истребители F-16. Самолеты уже готовят к передаче. Об этом, по информации ряда СМИ, сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам.