Сегодня знаковый день 18 марта 1980 года в Сочи родился житель №300000. Им оказался сын местного слесаря из ПАТП-1 и библиотекарши, Сергея и Натальи Беловых.
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Сегодня знаковый день 18 марта 1980 года в Сочи родился житель №300000. Им оказался сын местного слесаря из ПАТП-1 и библиотекарши, Сергея и Натальи Беловых.