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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Батракова один удар и гол, один ключевой пас, 85% точных передач, ни одной обводки и 5 потерь за 58 минут в матче с «Барсой»

Алексей Батраков забил «Барселоне» в матче общего этапа Лиги чемпионов (1:4).  Полузащитник « Галатасарая » вышел в стартовом составе и был заменен на 58-й минуте.

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