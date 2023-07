Анонсирована интерактивная анимационная приключенческая игра Arzette: The Jewel of FaramoreИздательство Limited Run Games и разработчик Seedy Eye Software анонсировали интерактивную анимационную приключенческую игру Arzette: The Jewel of Faramore для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch и ПК (Steam).