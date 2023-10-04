Мы занимались похоронами Владлена Татарского. Нам очень помогли с местом на кладбище (точнее помог один очень достойный человек), друзья Макса поехали за телом в Санкт-Петербург.
"- Алло, Андрей? Это Пригожин. Можешь говорить?"
Комментарии
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ВераВерная
Тема уже вирусной стала. Каждый раз защита устраняет угрозу. Лучше не заходить вообще😱
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3 час.
Алексей Тан
Да Вера!... комп уже просто за пипикался!... не произвольно... отключить хочется или новую защиту проверить... которую АВАКС... просто НАВЯЗЫВАЕТ!!!.
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2 час.
ВераВерная
Леша, Авакс - это несколько другое. Программа по защите - Аваст)))
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1 час.
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