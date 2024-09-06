Очередную автомойку сносят в Алматы

Автомойку самообслуживания по улице Бурундайская, 91/10, признали незаконной. Сообщается, что ранее арендатора участка привлекли к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
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