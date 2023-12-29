Правительство утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов 

Правительство России утвердило положение о контроле за деятельностью коллекторов. Служба судебных приставов (ФССП) будет контролировать не только профессиональных коллекторов, но и деятельность кредитных и микрофинансовых организаций в сфере возврата просроченной задолженности.
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