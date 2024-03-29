Астраханцам из двух районов сегодня отключат холодную воду

Но не всем, уточнили в МУП «Астрводоканал». Напоминаем, что сегодня, 29 марта, с 21 часа до 14:00 30 марта произойдет полная остановка правобережных очистных сооружений водопровода и подача питьевой воды временно прекратиться.
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