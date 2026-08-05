Россия без сомнения одержит победу в конфликте с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, согласившись со словами председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова, говорится на сайте Кремля.
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