Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 276 подписчиков

Путин пообещал россиянам молоко после победы России в конфликте с Украиной

Путин пообещал россиянам молоко после победы России в конфликте с Украиной

Россия без сомнения одержит победу в конфликте с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, согласившись со словами председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова, говорится на сайте Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии