У D-Link есть еще один недостаток безопасности со старым оборудованием, который не подлежит ремонту

Несколько устаревших маршрутизаторов D-Link подвержены угрозам RCE (Remote Code Execution), поскольку компания отказывается предлагать исправления, заявляя, что устройства достигли EOL (End Of Life), и предлагает пользователям выбросить их на свалку.
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