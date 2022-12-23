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Романцев о Роналду на ЧМ-2022: «Верю, что это не закат великого мастера. Не спешите его «хоронить»

Олег Романцев верит, что Криштиану Роналду еще проявит себя на высшем уровне. – Черчесов связал спад в игре Роналду в Катаре с тем, что он был больше сосредоточен на личных достижениях, чем на командных.

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