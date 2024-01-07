Экс-генерал ВСУ обвинил власти Украины в «сливе» данных о военных предприятиях

Генерал ВСУ Кривонос: РФ нанесла удары по предприятиям, слитым властями Украины Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос YouTube-канала «Фабрика новин» обвинил власти Украины в «сливе» данных о военных предприятиях.
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