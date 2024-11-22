Внешность имеет значение? Почему приморцы должны опасаться белок, как крыс

Теперь увидеть белок можно не только в лесу, но и в городе, рядом с домом. Но что скрывается за красивой внешностью этих грызунов? Корреспондент PRIMPRESS выяснил, насколько опасны белки и переносят ли они страшные для человека заболевания, как крысы.
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