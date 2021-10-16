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В Москве минимальную пенсию подняли на тысячу до 21 193 рублей в месяц. Мы сравнили ее с минимальными пенсиями в регионах!

В Москве минимальную пенсию подняли на тысячу до 21 193 рублей в месяц. Мы сравнили ее с минимальными пенсиями в регионах!

автор - МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ В Москве минимальную пенсию подняли более чем на тысячу до 21 193 рублей в месяц.

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Александр
Автор путает бюджет Москвы с федеральным бюджетом.Это в федеральный бюджет идут деньги со всей России.А доплаты москвичам идут из бюджета города.москва является донором федерального бюджета,являсь одним из крупнейших налогоплательщиков.Сама Москва из фед.бюджета практически ничего не получает.
Ваша Светлость
Аффтар - гнида! Вечно у таких козлов москвичи во всех бедах виноваты...
Pelegrin 2
Автор, кончай трепать языком. От тебя сплошной словесный понос. Если москвичи и получают добавку к пенсии, то это из бюджета города. Спросите меров-губернаторов своих городов-областей, почему они только о своем кармане заботятся.
Андрей Сергеевич
Масквабляди перевозбудились в камментах... Давно пора изолировать маськвабад от России и вести с ним исключительно натуральный обмен.
Ваша Светлость
Идийот, бл...!
Альбина Колесникова
Вот о чём спор? думайте прежде чем орать и обсуждать.
Mihail Khanin
Автор опять пытается натравить привитых на непревитых, пенсионеров на москвичей. Нужно обсуждать не вопрос, почему у москвичей пенсия в два раза выше, чем в других городах, а почму в других городах пенсии и зарплаты существенно ниже. Правительство обязано создать тарифный справочник, в котором должны быть прописаны ставки государственных служащих (Учителей, врачей и т.д.), ниже которых нигде платить не имеют права. То же касается и пенсий. Тогда, хотя бы будет правовое обеспечение этих вопросов.
Марина Панаева
В третьей столице России Казани ПМП ещё ниже сумм,укаанных в таблице...до 2020 года ПМП не менялся аж 3 года и составлял 8232 рубля,в прошлом году прибавили аж 200 рублей...в этом году щедрость татарстанского правительства просто не знает предела: ПМП прибавили ещё на 300 рублей....правда,в благополучном Татрстане ПМП меньше ,чем в нищих Ульяновской и Кировской областях,но зато сколько гордости у нашего президента Минниханова и премьера Песошина за такую непомерную щедрость....

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