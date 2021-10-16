В Москве минимальную пенсию подняли на тысячу до 21 193 рублей в месяц. Мы сравнили ее с минимальными пенсиями в регионах!

Несекретные материалыБизнес и финансыВ Москве минимальную пенсию подняли на тысячу до 21 193 рублей в месяц. Мы сравнили ее с минимальными пенсиями в регионах! автор - МНЕНИЕ#НАРОДНОЕ В Москве минимальную пенсию подняли более чем на тысячу до 21 193 рублей в месяц.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрАвтор путает бюджет Москвы с федеральным бюджетом.Это в федеральный бюджет идут деньги со всей России.А доплаты москвичам идут из бюджета города.москва является донором федерального бюджета,являсь одним из крупнейших налогоплательщиков.Сама Москва из фед.бюджета практически ничего не получает.Ваша СветлостьАффтар - гнида! Вечно у таких козлов москвичи во всех бедах виноваты...P2Pelegrin 2Автор, кончай трепать языком. От тебя сплошной словесный понос. Если москвичи и получают добавку к пенсии, то это из бюджета города. Спросите меров-губернаторов своих городов-областей, почему они только о своем кармане заботятся.Андрей СергеевичМасквабляди перевозбудились в камментах... Давно пора изолировать маськвабад от России и вести с ним исключительно натуральный обмен.Ваша СветлостьИдийот, бл...!Альбина КолесниковаВот о чём спор? думайте прежде чем орать и обсуждать.MKMihail KhaninАвтор опять пытается натравить привитых на непревитых, пенсионеров на москвичей. Нужно обсуждать не вопрос, почему у москвичей пенсия в два раза выше, чем в других городах, а почму в других городах пенсии и зарплаты существенно ниже. Правительство обязано создать тарифный справочник, в котором должны быть прописаны ставки государственных служащих (Учителей, врачей и т.д.), ниже которых нигде платить не имеют права. То же касается и пенсий. Тогда, хотя бы будет правовое обеспечение этих вопросов.Марина ПанаеваВ третьей столице России Казани ПМП ещё ниже сумм,укаанных в таблице...до 2020 года ПМП не менялся аж 3 года и составлял 8232 рубля,в прошлом году прибавили аж 200 рублей...в этом году щедрость татарстанского правительства просто не знает предела: ПМП прибавили ещё на 300 рублей....правда,в благополучном Татрстане ПМП меньше ,чем в нищих Ульяновской и Кировской областях,но зато сколько гордости у нашего президента Минниханова и премьера Песошина за такую непомерную щедрость....Комментировать
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