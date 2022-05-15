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Грант Уильямс установил рекорд 7-х матчей серий плей-офф по количеству трехочковых (7-18)

Форвард «Бостона» Грант Уильямс отметился результативным выступлением в седьмом матче серии плей-офф против «Милуоки» (109:81, 4-3).

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