Госсекретарь: Закон, дающий фермерам возможность приостановить выплаты кредиторам, не будет изменен

Закон, который позволяет фермерам просить кредиторов отложить на шесть месяцев обязательства по выплате накопленной непогашенной задолженности, а также причитающихся взносов по кредитам, не будет изменен.
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