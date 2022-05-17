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Мирзов продолжит выступать за «Химки». С ним подписан контракт на следующий сезон

Резиуан Мирзов продолжит играть за «Химки» в следующем сезоне. «Мирзов – полноценный игрок «Химок» с контрактом до конца сезона-2022/23», – сказал член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

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