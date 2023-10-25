Дверь вон там: Турция «вежливо» выслала одного из лидеров ХАМАС и его подчинённых из страны Ирэн ОрлонскаяМировые средства массовой информации на днях сообщили о том, что правительство Турции выслало с территории государства одного из лидеров организации «ХАМАС».