Дверь вон там: Турция «вежливо» выслала одного из лидеров ХАМАС и его подчинённых из страны Ирэн ОрлонскаяМировые средства массовой информации на днях сообщили о том, что правительство Турции выслало с территории государства одного из лидеров организации «ХАМАС».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии