Помощь в 1 млн рублей: когда и кому начнут давать «Семейный сертификат» в России, и на что его можно будет потратить Ирэн ОрлонскаяВ РФ власти планируют ввести программу семейного сертификата на покупку первого авто отечественного производства.
Помощь в 1 млн рублей: когда и кому начнут давать «Семейный сертификат» в России, и на что его можно будет потратить Ирэн ОрлонскаяВ РФ власти планируют ввести программу семейного сертификата на покупку первого авто отечественного производства.
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