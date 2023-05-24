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Помощь в 1 млн рублей: когда и кому начнут давать «Семейный сертификат» в России, и на что его можно будет потратить

Помощь в 1 млн рублей: когда и кому начнут давать «Семейный сертификат» в России, и на что его можно будет потратить

Помощь в 1 млн рублей: когда и кому начнут давать «Семейный сертификат» в России, и на что его можно будет потратить Ирэн ОрлонскаяВ РФ власти планируют ввести программу семейного сертификата на покупку первого авто отечественного производства.

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