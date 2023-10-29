Две лодки с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсирования Днепра под Херсоном - Минобороны

Очередные сутки специальной военной операции больших изменений в ситуацию на фронте не принесли, российские подразделения по-прежнему продолжают наступать в районе Авдеевки и под Купянском, противник продолжает предпринимать попытки прорвать оборону российских войск под Артемовском.