Две лодки с десантом ВСУ уничтожены при попытке форсирования Днепра под Херсоном - Минобороны

Очередные сутки специальной военной операции больших изменений в ситуацию на фронте не принесли, российские подразделения по-прежнему продолжают наступать в районе Авдеевки и под Купянском, противник продолжает предпринимать попытки прорвать оборону российских войск под Артемовском.
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